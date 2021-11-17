Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 68 326 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 ноября выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 43 жителя подхватили опасную болезнь в 42 сл. в Ковровском, 41 сл. в Муромском, 37 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Юрьев-Польском, 16 сл. в Суздальском, 13 сл. в Александровском, 12 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Киржачском, 12 сл. в Собинском, 11 сл. в Петушинском, 11 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 4 сл. в Судогодском).Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 68 326 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 997 случаев во Владимире, 7885 - в Гусь-Хрустальном районе, 7551 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.