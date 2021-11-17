Каждая мама будет получать набор стоимостью семь тысяч рублей.

Депутат Законодательного Собрания Сергей Бирюков предложил вручать подарки роженицам Владимирской области. На эти цели в бюджете 2022 года предложено предусмотреть 70 млн рублей. По мнению парламентария, такой ход поможет повысить показатели рождаемости. Об этом он заявил во время публичных слушаний.«Мамы уезжают рожать в другие регионы. Из-за этого недофинансируется отрасль. Самое простое, в соседних субъектах это работает, ввести меры поддержки», - подчеркнул народный избранник.По его оптимистичным расчётам, десять тысяч родов в год умножить на семь тысяч рублей (цена одного подарочного набора), на эти цели потребуется 70 млн рублей.Предложение включили в список рекомендаций. Поправку рассмотрят на заседаниях комитетов Заксобрания.