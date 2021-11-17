Сегодня в 3 часа ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Петушинский...

Сегодня в 3 часа ночи в МЧС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Петушинский район, п. Городищи, СНТ «Звездочка», уч. 20. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дачного дома по всей площади. Пожарные ликвидировали горение кровли, мансарды и внутренней отделки 1-го этажа дачного дома на площади 24 кв. метра.К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1962 года рождения.К ликвидации пожара от МЧС привлекалась 1 единица техники, 3 человека личного состава, также в тушении принимала участие ведомственная пожарная охрана в/ч п. Городищи 1 единица техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: иллюстративное, 33.mchs.gov.ru/