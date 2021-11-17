В регионе немного смягчили коронавирусные ограничения для общепита и ночных клубов. С 18 ноября рестораны, кафе, бары, ночные клубы, а также боулинг-клубы могут работать до часа ночи.

В регионе немного смягчили коронавирусные ограничения для общепита и ночных клубов. С 18 ноября рестораны, кафе, бары, ночные клубы, а также боулинг-клубы могут работать до часа ночи. Соответствующие изменения 17 ноября внес в коронавирусный указ врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Копия документа появилась в Сети раньше, чем на официальном сайте правовой информации. Его подлинность