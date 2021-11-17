Средний размер санкций – 700 рублей. «Любимые» статьи владимирских автомобилистов – превышение скорости, несоблюдение правил парковки, проезд на красный сигнал светофора.

С начала года в бюджет Владимирской области от штрафов за нарушение ПДД поступило более 409 млн рублей. До конца 2021 года власти намерены получить ещё 100 млн.В 99% штрафы выписывались при помощи комплексов фото- и видеофиксации. Средний размер санкций – 700 рублей. «Любимые» статьи владимирских автомобилистов – превышение скорости, несоблюдение правил парковки, проезд на красный сигнал светофора.Сейчас дорожную обстановку в регионе контролируют более 100 камер. Чиновники готовятся закупить ещё 25 стационарных и передвижных комплексов. Они появятся в Александрове, Гороховце, Вязниках, Судогде, Кольчугино, а также на областных трассах.