Во Владимирской области бары и рестораны смогут работать до часу ночи Врио губернатора после...

Во Владимирской области бары и рестораны смогут работать до часу ночиВрио губернатора после многочисленных обращений бизнес-сообщества внес изменения в Указ № 38 от 17 марта 2020 года.В последнее время все заведения общепита области могли работать только до 23 часов. Новые правки продлевают работу кафе, баров, ресторанов, дискотек и боулинг-клубов до 1 часу ночи. Изменения начинают действовать с 18 ноября 2021 года.С 18 ноября по 15 декабря деятельность предприятий общественного питания запрещена в период с 1 ночи до 6 утра, говорится в указе.Дальнейшие ограничения после 15 декабря будут зависеть от темпов вакцинации тех, кому показано сделать прививку.