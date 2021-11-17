Мероприятия поддерживают члены общественного совета.

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области совместно с коллегами из подразделения по контролю за оборотом наркотиков посетили местные школы. Цель встреч – напоминание школьникам о пагубном влиянии наркотических средств, табака и алкоголя.В мероприятиях приняли участие члены Общественного совета.Обращаясь к ученикам старших классов, полицейские акцентировали внимание на правовых последствиях незаконного хранения и распространения наркотиков и возникающих запретах в связи с их потреблением.Общественники призвали подростков бережно относиться к своему здоровью и всегда помнить о том, что необдуманные поступки могут привести к непоправимым последствиям.В ходе встречи полицейские ответили на вопросы о законодательной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических средств.