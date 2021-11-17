Вновь отрезаны от главной дороги. Для жителей села Баскаки Суздальского района единственный путь -...

Вновь отрезаны от главной дороги. Для жителей села Баскаки Суздальского района единственный путь - накатанная просёлочная полоса из грязи и луж. Есть ли надежда изменить ситуацию?- выяснял Дмитрий Горкин.- Мы оставили машину и пошли домой, сейчас Паша возьмёт доски, переоденет резиновые сапоги и мы с ним либо вдвоём, либо он один, пойдём толкать.Подобные видео и фото бездорожья пополняют домашние архивы жителей села Баскаки каждое межсезонье. В дождь дорогу размывает до состояния болота, зимой - снежные наносы. В грязи и сугробах увязают и машины спецслужб, поэтому приезд скорой или пожарной всегда под вопросом.С наступлением холодов вся грязь на этой дороге наконец-то замёрзла и по ней уже можно не только ходить, но даже проехать. Но всё поменяется с приходом первых снегопадов. Дорогу снова засыпет, она станет непроходимой, и, к сожалению, только сами жители занимаются её расчисткой))Село расширилось шесть лет назад, появился новый район. Сегодня в Баскаках живут около 100 человек. Застройщик должен был провести все коммуникации, в том числе проложить новую дорогу, но обещаний не выполнил. И разбитая грунтовка, по которой раньше ездили только старожилы, стала единственным путём и для новосёлов.Светлана Семушина, жительница с. Баскаки:- На протяжении 6 лет мы пишем во всей инстанции, чтобы нам оказали помощь чиновники по поводу ремонта дороги, но к сожалению наша проблема не решается. У нас здесь проживают дети, пенсионеры, которые не могут грубо говоря, добраться до магазина, так и до учебного заведения.По словам жителей чтобы сделать дорогу за свой счёт, потребуется два с половиной миллиона рублей. И это только за маленький подъездной участок в 400 метров. Дороги в самих Баскаках - не лучше. И таких денег не собрать. Учитывая, что претензии есть и друг к другу.- Такого бардака не было, пока вы не построились здесь. Дорогу везде строят при стройке и туалет в первую очередь. Забор, дорогу и туалет.Жители не раз писали в администрацию Суздальского района, и каждый раз получали ответ: средств на этот год нет, ждите следующего.Сергей Назаренко, житель с Баскаки:- Что у нас есть - битый кирпич есть, ямки засыпали - всё, это единственное что мы можем сделать. Обращались, приезжала администрация, мы подписывали документ о каком-то генеральном плане, строительстве дороги. Мы этот вопрос попытались поднять, они сказали сейчас мы другим вопросом занимаемся, мы другой вопрос с вами согласовываем. И опять всё пропало и никого нет.Почему столько времени вопрос с ремонтом откладывается? Этот вопрос "Вести" задали руководству Суздальского района. Тем более, что на этот год благодаря депутатам ЗакСобрания из областного бюджета были выделены значительные суммы на ремонт как раз муниципальных дорог региона.Александр Авсеенок, замглавы администрации Суздальского района:- У меня на балансе 500 километров дорог, 742 улицы. И знать каждую дорогу - это надо быть вундеркиндом и проработать тут 20 лет в дорожном хозяйстве, я не могу сейчас сказать по дорогу по Баскакам, тем более, кто её обещал. Мы точно не обещали. Когда будет у нас нормальный дорожный фонд, тогда и появятся нормальные дороги, пока денег на всех не хватает. Записали в план, будем смотреть, что по плану 22 года.И всё же в Баскаках надеются на скорые перемены. Люди уже написали коллективное письмо на имя нового главы региона Александра Авдеева. Заветные 400 метров асфальта могли бы изменить жизнь целого села.Дмитрий Горкин. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"