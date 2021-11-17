Электроэнцефалография даёт возможность проанализировать состояние головного мозга и его реакций на раздражители. Автоматические рефрактометры - это оборудование для определения рефракции глаза.
В Александровскую и Ковровскую районные больницы поступили электроэнцефалографы и автоматические рефрактометры.
Электроэнцефалография даёт возможность проанализировать состояние головного мозга и его реакций на раздражители. Метод широко применяется при эпилепсии, заболеваниях вегетативной нервной системы, в анестезиологии.
Автоматические рефрактометры - это оборудование для определения рефракции глаза. Современный способ исследования позволяет определить степень близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также служит для выявления патологий.
Добавим, что в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницах региона уже установили новые , электрокардиографы, УЗИ, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, кольпоскопы и эндоскопические системы.