Электроэнцефалография даёт возможность проанализировать состояние головного мозга и его реакций на раздражители. Автоматические рефрактометры - это оборудование для определения рефракции глаза.

В Александровскую и Ковровскую районные больницы поступили электроэнцефалографы и автоматические рефрактометры.Электроэнцефалография даёт возможность проанализировать состояние головного мозга и его реакций на раздражители. Метод широко применяется при эпилепсии, заболеваниях вегетативной нервной системы, в анестезиологии.Автоматические рефрактометры - это оборудование для определения рефракции глаза. Современный способ исследования позволяет определить степень близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также служит для выявления патологий.Добавим, что в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницах региона уже установили новые , электрокардиографы, УЗИ, аппараты для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, кольпоскопы и эндоскопические системы.