В Патриаршем саду воспитанники и тренеры владимирских спортшкол сегодня встретились с олимпийскими...

В Патриаршем саду воспитанники и тренеры владимирских спортшкол сегодня встретились с олимпийскими чемпионами: Татьяной Лебедевой, Лилией Нурутдиновой, Людмилой и Владимиром Жигилий.Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:- Здесь как раз начиналась моя спортивная карьера. Я впервые в 1993 году участвовала на юниорском первенстве России, заняла 3 место, меня заметили и пригласили уже в сборную, поэтому это для меня счастливый опыт. Хорошо снова в него вернуться.Людмила Жигилий, олимпийская чемпионка по волейболу:- Мы передаем свой опыт, свои навыки, общаемся с молодым поколением. Конечно, мы за здоровой образ жизни. Смотрим спортивные объекты по всей России. У нас как и очень хорошо, так и очень плохо. Конечно, мы помогаем.Чемпионы посетили Владимир в рамках федеральной благотворительной программы "Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России". Олимпийские чемпионки по легкой атлетике Татьяна Лебедева и Лилия Нурутдинова рассказали о карьере и трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути к золоту. В том, что их пример заряжает молодых спортсменов на победу не сомневаются и супруги Жигилий (Людмила- олимпийская чемпионка по волейболу, Владимир- призёр олимпийских игр по баскетболу). Развитие спорта в администрации Владимира считают одним из приоритетов. Задача- создать все условия, чтобы в будущем юные спортсмены могли приблизиться к успеху великих земляков- Николая Андрианова и Алексея Прокуророва.Елена Корнева, начальник управления по физкультуре и спорту администрации города Владимира:- У нас развивается больше количество спортивных площадок, сооружений, тем самым мы позволяем доступность данного направления для жителей нашего города. У нас существует 9 детско-юношеских спортивных школ. Школа олимпийского резерва, которая готовит наших юных чемпионов, на которых мы возлагаем большие надежды.