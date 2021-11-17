Новый год врио зам. губернатора Григорий Вишневский встретит в следственном изоляторе. Октябрьский райсуд Владимира рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СК области об

Новый год врио зам. губернатора Григорий Вишневский встретит в следственном изоляторе. Октябрьский райсуд Владимира рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам СК области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григория Вишневского. Напомним, по версии следствия, высокопоставленный чиновник получил не менее 600 тысяч рублей за содействие бизнесмену при исполнении госконтракта по капремонту гимназии