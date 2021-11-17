Стали известны подробности задержания исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской...

Стали известны подробности задержания исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского.Как нам сообщили в пресс-службе ФСБ, он был задержан с поличным при получении взятки в 400 тысяч рублей.Напомним, что накануне стало известно о задержании высокопоставленного областного чиновника. Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области. В ближайшее время в отношении задержанного судом будет избрана мера пресечения. Следствие ходатайствует о заключении Григория Вишневского под стражу.Александр Авдеев, врио губернатора области, прокомментировав событие, заявил о недопустимости коррупции во властных структурах и о возможных кадровых решениях в отношении заместителя.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с ФСБ России по Владимирской области.