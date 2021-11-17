ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». В ней стал доступен уникальный сервис по работе с опционами срочного рынка Московской ..

ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». В ней стал доступен уникальный сервис по работе с опционами срочного рынка Московской биржи. Новый подход является универсальным: он удобен и для тех, кто только начал работать с этими инструментами, и для тех, кто инвестирует с помощью опционов уже давно. Кроме того, была обновлена «Витрина», добавлены типы оферт по облигациям и возможность выбора произвольного периода в «Аналитике портфеля».ВТБ Капитал Инвестиции продолжают совершенствовать собственные сервисы для инвестирования, повышая их функциональность, информативность и прозрачность.В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появился сервис подбора опционов, позволяющий максимально комфортно работать с этими инвестиционными инструментами. Опционы можно использовать как страховку от риска повышения или снижения цены акций, облигаций и других активов. Либо как ставку на то, что активы вырастут или упадут в цене. Необходимо помнить, что опцион - это сложный инвестиционный инструмент, который несет существенные риски.Для повышения прозрачности и удобства работы с инвестиционными инструментами через ВТБ Мои Инвестиции на карточке облигаций теперь отображается тип оферты, если она есть. Кроме того, добавлена возможность выбора произвольного периода для аналитики инвестиционного портфеля.Значительные изменения были внесены в функционал и дизайн «Витрины». Пользователи приложения получили быстрый и легкий доступ к подборкам наиболее привлекательных в настоящее время (топ-10) акций и торговым идеям по отдельным бумагам от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции, а также к прогнозам от аналитиков ВТБ Капитал.Также в «Витрине» обновился дизайн разделов с первичными размещениями, появилась возможность выбора фондов ВТБ по валюте, и добавлен быстрый доступ к актуальному размещению ОФЗ-н. Кроме того, неквалифицированные инвесторы стали видеть все активы, даже если они доступны только квалифицированным инвесторам.Ценные бумаги, с которыми могут совершать сделки только «квалы», отмечены в «Витрине» специальным бейджем, а в подборке облигаций напротив каждого выпуска теперь отображается «Рейтинг надежности», который поможет оценить кредитоспособность эмитента.Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 млн сделок, обороты по которым более 100 млрд рублей в день.«Популярность любого мобильного приложения напрямую зависит от востребованности и актуальности сервисов, которое оно предлагает. Поэтому мы всегда большое внимание уделяем просьбам и предложениям наших клиентов. Так, например, новый сервис работы с опционами и возможность выбора произвольного периода для аналитики инвестиционного портфеля были разработаны именно благодаря пожеланиям наших клиентов. Аудитория ВТБ Мои Инвестиции стремительно растет: с начала года количество активных пользователей в день в приложении увеличилось в 1,6 раза, и мы понимаем важность бесперебойного функционирования и надежности всех наших систем. Это наряду со стремлением дать клиентам самый современный и удобный сервис всегда будет нашим приоритетом», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции является многократным победителем профессиональных премий и конкурсов.В 2021 году ВТБ Мои Инвестиции стали победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2020», конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка 2020» в номинации «Лучший брокерский онлайн-сервис», а также получили специальную награду «Золотое приложение 2020» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция». Организаторы премий отмечают приложение за удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов и торговых площадок, надежность и интуитивно понятный интерфейс с фокусом на важную информацию.