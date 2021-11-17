В Октябрьском районном суде города Владимира был рассмотрен вопрос о мере пресечения для...

В Октябрьском районном суде города Владимира был рассмотрен вопрос о мере пресечения для задержанного врио заместителя губернатора Григория Вишневского.Следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области Зашкалов М.А. ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Вишневский Г.Н. органами предварительного расследования обвиняется в том, что, будучи временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Владимирской области, в период с 17 августа по 15 ноября 2021 года получил от представителя ООО «Градиал» Жухарева В.Ю. денежные средства и услуги имущественного характера на сумму 600 000 рублей в качестве взятки. Чиновник должен был принимать должностные решения в пользу фирмы Жухарева В.Ю., в том числе по принятию выполненных работ по ремонту гимназии №1 в Коврове или в связи с несвоевременным выполнением работ.Уголовное дело в отношении Вишневского Г.Н. возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области.Постановлением Октябрьского районного суда города Владимира от 17 ноября 2021 года ходатайство следователя удовлетворено, Вишневскому Г.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т. е. по 14 января 2021 года включительно, сообщает пресс-служба суда Октябрьского района г. Владимира.