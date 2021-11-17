Решение по Григорию Вишневскому примут сразу после получения документов из СУ СК РФ.

отстранят от работы на время следствия. Об этом журналистам рассказал глава региона Александр Авдеев.«Точку в деле поставит суд, но кадровые решения последуют гораздо раньше. Решение будет принято после того, как документы из Следственного комитета поступят в администрацию Владимирской области», - пояснил губернатор.Вчера он следующим образом прокомментировал задержание своего заместителя:«Осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать всё, чтобы обеспечить прозрачность в работы власти, прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами и имуществом, а также прозрачные взаимоотношения с бизнесом. Доверие жителей, соблюдение законов и справедливость – основные требования для любого чиновника. Те, кто не нарушает эти нормы, не должны работать в наших рядах», - подчеркнул Александр Александрович.Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о взятке в крупном размере в отношении замгубернатора . Следователи будут ходатайствовать об аресте чиновника.По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за покровительство врио заместителя губернатора Владимирской области получил незаконное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей. Госслужащего задержали с поличным.Он пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его компании по исполнению одного из госконтрактов в социальной сфере, которую курирует вице-губернатор. СМИ предполагают, что речь идёт оВ настоящее время проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с сотрудниками ФСБ.