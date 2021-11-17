11 ноября 2021 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Александр Киреев принял участие в ..

11 ноября 2021 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Александр Киреев принял участие в программе «Здесь и сейчас» на телеканале Губерния-33.Основной темой программы стали особенности реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся упрощенного порядка регистрации прав собственности на гаражи» («гаражная амнистия»), вступившего в силу 1 сентября 2021 года.Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области Александр Киреев подчеркнул: «Одной из основных целей принятия закона о «гаражной амнистии» является возможность собственника узаконить свои права на объекты гаражного назначения и земельные участки, что обеспечит защиту прав и законных интересов граждан».В ходе эфира Александр Киреев ответил на вопросы телезрителей и рассказал, что положения данного закона распространяются на гаражи, построенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года, являются капитальными (имеют прочную связь с землей) и не признаны самовольной постройкой по суду или решением органа местного самоуправления. При этом действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, соответствующих указанным выше критериям, но также на их наследников либо граждан, которые приобрели данный гараж.До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, если:- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у кооператива (организации) по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. Данные положения подлежат применению также в случае, если гаражный кооператив, членом которого являлся гражданин, прекратил существование.В рамках эфира Александр Киреев пояснил, что для оформления гаража в собственность гражданам необходимо обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом. К заявлению необходимо приложить все документы (в том числе советского периода), подтверждающие право на предоставление гаража или земельного участка под ним.Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области обратил внимание, что положительное решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка администрация органа местного самоуправления принимает только после того, как земельный участок под гаражом будет образован и поставлен на государственный кадастровый учет (в случае, если сведения о нем отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости).В заключение эфира Александр Киреев отметил, что срок проведения «гаражной амнистии» - 5 лет. Таким образом, действует закон до 1 сентября 2026 года.