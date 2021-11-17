Кинотеатр Янтарь стал многофункциональным общественным центром.

Кинотеатр "Янтарь" стал многофункциональным общественным центром.Советские кинотеатры в Москве продолжают превращаться в востребованные досуговые районные центры. Эти здания полностью перестраиваются, в них создаются несколько кинозалов, дополнительные площади для образовательных центров, подземные паркинги. Сейчас в столице реконструируют два десятка таких объектов.Завершились работы на Открытом шоссе (дом 4, строение 1), где находился советский кинотеатр "Янтарь". Здание в Преображенском закрылось в 1980-е годы и с тех пор лишь разрушалось. После реконструкции кинотеатр обрел вторую жизнь. Он стал многофункциональным общественным центром.Теперь здание "Янтаря" четырехэтажное. Его площадь составляет 13,7 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся пятизальный кинокомплекс, торговые галереи с магазинами и бутиками, рестораны и кафе. Уже появились эскалаторы и лифты. Прилегающая территорию благоустроили, высадили растения, создали наземную парковку."Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции бывшего советского кинотеатра "Янтарь" на востоке Москвы", – сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.Арендаторам предстоит выполнить отделку помещений и монтаж технологическогооборудования.Во время реконструкции "Янтаря" столичный комитет государственного строительного надзора совместно с Центром экспертиз проводил инспекционные проверки. Особое внимание уделялось качествумонтажа конструкций и применяемых материалов. "Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях", – уточнил руководитель комитета Игорь Войстратенко.Кстати, осенью был еще один кинотеатр – "София". Он находится в Северном Измайлове (Сиреневый бульвар, дом 31). Площадь четырехэтажного здания составляет 65,6 тысячи квадратных метров. Здесь также будет кинокомплекс, развлекательно-образовательный центр, заработают торговые галереи с супермаркетом, магазинами и бутиками, рестораны и кафе.Ранее "Дни.ру" также о реконструкции кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове.