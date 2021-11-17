Житель Мурома разыскивает... галку, которую приручил ещё птенцом. Трогательный пост - о встрече и...

Житель Мурома разыскивает... галку, которую приручил ещё птенцом. Трогательный пост - о встрече и расставании - появился в паблике ВКонтакте.Выпавшего из гнезда галчонка Дмитрий Сорокин отбил у уличных кошек, приютил и полгода очень внимательно за ним ухаживал. Кормил каждые сорок минут, купал, выгуливал, даже возил в ветклинику стричь когти. Когда галчонок подрос, хозяин устроил ему гнездо из корзины на дереве в надежде, что птица вернется в природу и создаст семью. Но галка улетела, и Дмитрий теперь переживает, что она прибьётся к чужим рукам, окажется в клетке и станет игрушкой для нехороших людей. На всякий случай в своем посте мужчина подробно рассказывает, чем желательно кормить потеряшку (обезжиренный творог, виноград, очищенные семечки) и чем категорически нельзя (жареным, острым и ни в коем случае червями).