Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника суздальского отдела МВД Сергея Трифонова...

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника суздальского отдела МВД Сергея Трифонова направлено в суд, сообщают в региональном управлении Следственного Комитета.Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.19 марта этого года сорокатрёхлетний полицейский на "Ниве Шевроле" протаранил гужевую повозку с туристами. Двое пассажиров кареты, в том числе девятилетний мальчик с серьезными травмами попали в больницу. Сам Трифонов с места ДТП скрылся. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Дата первого судебного заседания пока не назначена.