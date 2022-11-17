На очередной - продлившейся более двух часов - такой встрече женщины спрашивали представителей...

На очередной - продлившейся более двух часов - такой встрече женщины спрашивали представителей военных и обладминистрации, как устроен быт их сыновей и мужей. Начиная с того, сколько раз и чем их кормят и до процесса обучения воинским специальностям, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Им показали фотографии, сделанные в расположении полков, уточнил фамилии призванных из нашего региона мужчин, с которыми у родных не получается связаться.Один из актуальных вопросов — доставка посылок и дополнительной помощи. В первые же дни отправки полков в зону СВО Губернатор Александр Авдеев распорядился организовать склады на приграничной территории. Оттуда их доставляют бойцам военные. Спальники, обмундирование, медикаменты, печки-буржуйки, сапёрные лопаты и топоры, продукты питания — вот далеко не полный перечень того, что идет в войска из нашего региона.Но с именными посылками, увы, сложнее. На фронте не так просто доставить их адресату.Также участницам встречи пояснили порядок осуществления выплат и оформления медицинских документов, а также напомнила, что каждая семья мобилизованного мужчины может рассчитывать на поддержку и адресную помощь.В свою очередь, женщины подготовили дополнительный список вопросов из 12 пунктов. Часть из них — в компетенции Минобороны, ответы на них должны быть даны его специалистами.Также, собравшиеся попросили организовать центры психологической помощи семьям мобилизованных, и самим бойцам. И продолжать проводить такие встречи регулярно.Фото пресс-служба администрации Владимирской области