Столичные артисты приехали за вдохновением в Александров. Московский театр оперетты готовит...

Столичные артисты приехали за вдохновением в Александров. Московский театр оперетты готовит исторический мюзикл "Князь серебряный", и режиссер постановки Валерий Архипов решил погрузить актеров в атмосферу места, где происходят события пьесы.Заслуженный деятель искусств России побывал в музее-заповеднике "Александровская слобода" еще летом. Теперь же в государев двор он привез труппу театра. Музейщики провели для них экскурсию, а гости из столицы, в свою очередь, разыграли интерактивную музейную программу "Выбор царской невесты" и показали фрагмент будущего мюзикла.Павел Иванов, солист московского театра оперетты:- Сюда мы приехали ...великолепный музей!