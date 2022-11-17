Они размещены в тыловой зоне, обеспечены трёхразовым питанием и экипировкой.

Александр Авдеев прокомментировал родственников мобилизованных владимирцев на ситуацию в 346-м полку, сложившуюся с их близкими на передовой. Он провёл встречу в Минобороны.«Попросил внимательно разобраться с произошедшим, взять вопрос на контроль. В ведомстве подтвердили, что недопустимо было направлять неподготовленных бойцов в тяжёлые боевые условия. В настоящее время около 130 человек, отошедших с позиций и сложивших оружие, размещены в тыловой зоне, обеспечены трёхразовым питанием и экипировкой. Сейчас они проходят адаптацию. По её завершении будут направлены на 2-3 линии обороны», - губернатор.Он добавил, что более тысячи военнослужащих подразделения с первых дней стойко продолжают нести службу. Ранее редакция «33Live.Ru» , что жены и матери призванных резервистов записали очередное видеообращение к Президенту РФ и Министру обороны с просьбой решить проблемы, возникшие в зоне СВО.