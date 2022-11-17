Для многих семей ипотека – это единственная возможность стать обладателями собственного жилья. Сегодня получить ее не так сложно, как было еще несколько лет назад: можно использовать для первоначального взноса материнский капитал, участвовать в государственных программах кредитования. Рассказываем, в какие банки стоит обратиться, чтобы взять ипотечный кредит на выгодных условиях.

Для многих семей ипотека – это единственная возможность стать обладателями собственного жилья. Сегодня получить ее не так сложно, как было еще несколько лет назад: можно использовать для первоначального взноса материнский капитал, участвовать в государственных программах кредитования. Рассказываем, в какие банки стоит обратиться, чтобы взять ипотечный кредит на выгодных условиях.Условия для получения ипотекиРоссийские банки предлагают заемщикам немало программ ипотечного кредитования. Требования в целом схожие:Гражданство РФ.Возраст от 20-21 года.Наличие постоянного дохода, который заемщик может подтвердить.Наличие определенного трудового стажа — как общего, так и на последнем месте работы.Кроме того, прежде чем выдать ипотечный кредит, банки изучают кредитную нагрузку заемщика. Если она превышает допустимые пределы, в выдаче ипотеки может быть отказано. Важно и то, как кандидат отдавал свои кредиты раньше, причем финансовые организации одинаково настороженно относятся как к чистой кредитной истории, в которой нет ни одного займа, так и к просрочкам по кредитам, даже погашенным.На что обратить внимание при выборе банкаВыбирая банк, в котором можно , стоит обратить внимание на несколько критериев:В первую очередь, стоит рассмотреть предложения банков, продуктами которых потенциальный заемщик уже пользуется: для постоянных клиентов у них могут быть специальные предложения. Особенно охотно организации дают кредиты зарплатным клиентам, доходы которых они видят ежемесячно.Внимательно изучить ставки по ипотеке, включая те, которые предлагаются по специальным программам (например, «Семейная ипотека»).Важно изучить все условия ипотеки. Например, низкий процент может действовать только в течение первого года пользования кредитом или при покупке жилья у конкретного застройщика.Чтобы рассчитать самое выгодное предложение, важно учитывать все условия ипотечного кредита. Это размер первоначального взноса, возможность досрочного погашения без штрафов, требования к заемщику и к его документам.Стоит изучить также дополнительные условия кредитования. Например, низкий процент банк может предлагать только при условии оформления страхования жизни заемщика. В этом случае стоит вооружиться калькулятором и посчитать, что выгоднее — воспользоваться этим предложением и выплачивать страховку или взять ипотеку в другом банке с более высоким процентом.В каком банке лучше взять ипотечный кредит под низкий процентРоссельхозбанкнесколько ипотечных программ, в том числе с господдержкой;особое внимание уделяется сельской ипотеке;оформление кредита в офисе банка.несколько ипотечных программ, включая предложения с господдержкой;специальные предложения по акциям от застройщиков;несколько программ с материнским капиталом на первый взнос;онлайн-сервисы оценки недвижимости, страхования.ВТБнесколько программ, в том числе с господдержкой;возможность онлайн-подбора программы;сделки с залоговой недвижимостью;онлайн-оформление.Альфа-Банкнесколько программ для первичного и вторичного жилья;оформление онлайн;возможность использования материнского капитала для первоначального взноса;возможность узнать доступный лимит онлайн на сайте.