На портале Активный гражданин продолжается голосование за формат новогодних праздников в столице. Ранее мэр Сергей Собянин предложил не отменять мероприятия, а направить доходы от них в поддержку специальной операции и жителей новых регионов.

На портале "Активный гражданин" продолжается голосование за формат новогодних праздников в столице. Ранее мэр Сергей Собянин предложил не отменять мероприятия, а направить доходы от них в поддержку специальной операции и жителей новых регионов.Участие в голосовании приняли уже более 230 тысяч человек. Активные граждане могут выбрать три варианта.Первый предполагает новогоднее оформление города, но отказ от массовых концертных мероприятий. Все сэкономленные средства направят на поддержку участников специальной операции.Москвичи выбрать вариант за то, чтобы проводить мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку СВО. Третий пункт голосования – полный отказ от праздничных мероприятий и новогоднего оформления города.Ранее мэр Сергей Собянин не отказываться от празднования Нового года и Рождества. Градоначальник предложил направить доходы от мероприятий в Москве на СВО.По его словам, полученные от проведения новогодних мероприятий в Москве доходы будут намного больше, чем экономия в случае отказа от празднования. Собянин напомнил, что в период ковидных ограничений малый бизнес потерял 20-30% доходов.Градоначальник подчеркнул, что празднование Нового года не отменили даже в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. У людей должна быть возможность отметить традиционные праздники так, как они привыкли, убежден мэр.