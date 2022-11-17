Накануне в 17 часов 50 минут поступило сообщение из Киржача о пожаре в многоквартирном доме на...

Накануне в 17 часов 50 минут поступило сообщение из Киржача о пожаре в многоквартирном доме на улице База отдыха.Наблюдался дым из квартиры на верхнем этаже двухэтажного дома, 8 человек были эвакуированы. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Сегодня в 00.56 сообщили возгорании еще в одном многоквартирном в селе Бабаево. Шел дым из окна 1-го этажа двухэтажного дома. Звено газодымозащитной службы с помощью спец устройств спасло двоих погорельцев. Эвакуировано пятеро.Ликвидировано горение на кухне на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.Фото пресс-служба МЧС по Владимирской области.