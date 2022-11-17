Разместившие производство в индустриальном парке Руднево резиденты Федерального центра беспилотных авиасистем сэкономят на налоговых выплатах. Для Москвы развитие индустрии БПЛА имеет особое значение, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Разместившие производство в индустриальном парке "Руднево" резиденты Федерального центра беспилотных авиасистем сэкономят на налоговых выплатах. Для Москвы развитие индустрии БПЛА имеет особое значение, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Москва – один из основных рынков для беспилотных аппаратов, отметил чиновник. БПЛА использует частный бизнес и городское хозяйство."В частности, при контроле хода строительства, для обследования и выявления самостроя, при создании цифровых моделей местности. Коптеры помогают оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D модель ландшафта, выявить климатические особенности местности", – уточнил заммэра столицы.Будучи резидентами особой экономической зоны производители БПЛА смогут получить льготы по налогу на прибыль. Их освободят от имущественного, земельного, транспортного налогов и предоставят другие преференции, сообщает РИА Новости.Независимый экономист Андрей Бархота назвал производство беспилотников стратегически важной индустрией. Отрасль имеет приоритетное значение для экономики и военно-промышленного комплекса страны, подчеркнул он."Инициированный правительством Москвы беспрецедентный налоговый и инвестиционный режим для центра БПЛА в Индустриальном парке "Руднево" имеет принципиальное значение для развития индустрии и удовлетворения спроса на данную продукцию", – считает эксперт.Создание кластера в "Руднево" повысит качество отечественных БПЛА, полагает член Московского регионального отделения "Деловой России", вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитченко."Нахождение проектов в одном месте – на базе федерального центра в столичном индустриальном парке "Руднево", призвано дать, в том числе, синергию и возможность обмена опытом, а также совместного использования дорогостоящих ресурсов, –поделился Улитченко. – А возможность экономить на налогах в среднем более 1/5 в год позволит компаниям направлять дополнительные средства на совершенствование производимой продукции".Напомним, что за пять лет инвестиции в экономику Москвы 20 триллионов рублей. За первую половину текущего года объем вложений в основной капитал столицы составил 1,9 триллиона рублей – это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.