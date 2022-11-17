Недавний пост Ларисы Гузеевой вызвал бурное негодование аудитории.

Недавний пост Ларисы Гузеевой вызвал бурное негодование аудитории.Ведущая и актрисаЛариса Гузеева провела небольшой осенний отпуск в санатории, недалеко отКисловодска. Подробностями поездки она делилась с подписчиками в социальнойсети, а в конце отдыха оставила все контакты заведения. К сожалению, этот поствызвал недовольство подписчиков.Прежде всего,поклонников Гузеевой смутила цена санатория. Оказалось, что поездка для двух взрослыхна десять дней обойдется в 500 тысяч рублей. К сожалению, далеко не все могутпозволить себе такой отдых.Досталось ивнешнему виду Ларисы Гузеевой. Некоторые злые комментаторы высказались, что привозможностях актрисы она могла бы быть худее и подтянутее. Ее даже столкнулилбом с другой актрисой, отдыхающей иногда в санаториях, — Аликой Смеховой.Кое-кто посчитал, что 54-летняя Алика выглядит гораздо моложе 63-летней Ларисы.Но ведущая "Давайпоженимся" нашла поддержку среди большинства поклонников. Одна из них дажевысказалась в стиле самой Ларисы Гузеевой."Просили женаписать, где она и что? Что не так-то опять? Люди — сволочи, готовы скакашками сожрать человека", — негодует женщина. Скорее всего, ЛарисаГузеева разделяет такое мнение, а потому и игнорирует злые слова под постами.