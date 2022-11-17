Словесный конфликт перерос в поножовщину. 44-летний камешковец 6 раз «пырнул» товарища ножом в состоянии опьянения. Мужчину лишили свободы на 3 года. Установлено, что в июне 2022 года осужденный

Словесный конфликт перерос в поножовщину. 44-летний камешковец 6 раз «пырнул» товарища ножом в состоянии опьянения. Мужчину лишили свободы на 3 года. Установлено, что в июне 2022 года осужденный вместе с тремя знакомыми распивали спиртное на берегу озера «Запольское». В ходе общения между товарищами произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной. «Мужчина достал принадлежавший ему нож, из