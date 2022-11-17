Певица Лолита рассказала подробности своей частной жизни.

Певица Лолита рассказала подробности своей частной жизни.Певица Лолита Милявскаяподелилась в микроблоге радостной новостью — один из ее клипов набрал 50 миллионовпросмотров. Не каждый артист может похвастаться таким числом, поэтому подписчикис восторгом встретили это событие.На волне радости авторклипа и режиссер Макс Шишкин поделился историей создания ролика. Год назад клипмейкер на пятом месяце сотрудничества представил сценарий на совместную песню Лолиты и Коста Лакоста "По-другому".Так, спустя 12 месяцев после выхода клипа Лолита Милявская объявила отца своеготворческого детища — ранее об этом мало кто задумывался."Мы сидимдома у Лолиты: я, она и Коста Лакоста. Пьем коктейль из водки с палкой ванили иперсиковым компотом", — написал автор клипа "По-другому". Макспредложил два варианта съемки: коммерческий или творческий. Единогласно былопринято решение идти по пути самовыражения.Лолита Милявскаяи сама добавила пару слов о клипе. Пустившая двоих в свою домашнюю норку певицавспомнила подробности посиделки."Максик перепутал,мы запивали все это детским протертым питанием", — посмеялась Лолита.Получается, что никакой алкоголь не помешал творческим людям воплотить необычнуюзадумку в жизнь.