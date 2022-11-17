Анна Грачевская с мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца Ералаша дочь Василису. 14 января 2021 года Грачевский умер и сегодня его бывшей жене приходится не только обходиться без его алиментов, но еще и судиться на наследство. Подробности она рассказала в эксклюзивном интервью Дни.ру на премьере третьего сезона сериала Тест на беременность от Кинопоиска.

Анна Грачевскаяс мая 2010 по февраль 2014 года была второй женой режиссера и сценариста Бориса Грачевского. И в сентябре 2012 года даже родила от отца "Ералаша" дочь Василису. 14 января 2021 года Грачевский умер и сегодня его бывшей жене приходится не только обходиться без его алиментов, но еще и судиться на наследство. Подробности она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на премьере третьего сезона сериала "Тест на беременность" от "Кинопоиска"."Сегодня у нас идут суды и за "Ералаш", и за наследство, – вздыхает Анна. – И пока этим искам и тяжбам не видно ни конца, ни края. По этой же причине до сих пор невозможно вступить в наследство".Пресса много писала, что первая жена Грачевского, с которой он прожил в браке почте 35 лет, вырастив сына и дочь, тоже хочет что-то получить по суду. "В этой истории много желающих "отжать" что-то, – уверяет Анна Грачевская. – Сейчас в этом разбираются юристы и адвокаты".При этом, по словам Анны, с детьми Грачевского от первого брака она хотя и знакома, но не общается сегодня. К тому же она сама намного их младше и общих интересов нет.Анна уверяет, что, потеряв алименты от мужа, который умер, она не положила зубы на полку и не пошла по миру. "Я самодостаточная девушка, – улыбается она. – Мы ничего ни от кого с дочкой давно не ждем. У меня есть работа – я работаю телеведущей, у меня есть какой-то бизнес. Поэтому денег хватает, выгляжу хорошо".