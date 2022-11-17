В столице завершилась разработка алгоритмов оказания онкологической помощи – клиентских путей. Они охватывают этапы от диагностики до окончания наблюдения пациента.

В столице завершилась разработка алгоритмов оказания онкологической помощи – клиентских путей. Они охватывают этапы от диагностики до окончания наблюдения пациента.Клиентские пути представляют собой пошаговое описание всех этапов лечения, включая хирургическое вмешательство. При разработке алгоритмов учитывались федеральные клинические рекомендации.В клиентских путях описаны необходимые консультации, исследования и сроки их исполнения и прочее. После завершения лечения пациента ставят на диспансерный учет, он продолжает наблюдаться у специалистов и проходить исследования. Лечащий врач будет контролировать динамику выздоровления.Благодаря внедрению клиентских путей у пациента будет четкое представление о том, какую помощь ему окажут, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Клиентские пути стали еще одним шагом реализации ценностно ориентированного подхода в системе столичного здравоохранения, когда в центре внимания находится пациент: его здоровье, эмоциональное состояние, качество жизни", – приводит слова заммэра портал mos.ru.Кроме того, клиентские пути позволяют медику наглядно представить план своих действий на каждом этапе диагностики и лечения, заявил главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хотьков.Также он обратил внимание, что все данные о пациенте попадают в единую информационную систему, что обеспечивает взаимосвязь всех уровней оказания медпомощи. Это улучшает качество оказания онкологической помощи в столице, подчеркнул Хотьков.Ранее мэр столицы Сергей Собянин 1,3 миллиарда рублей на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами. Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, более 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств у пациентов с различными формами злокачественных новообразований и других операций.Развитие здравоохранения остается одним из приоритетов Москвы. В 2023 году расходы на программу "Столичное здравоохранение" 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов.