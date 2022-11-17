Мосты между собой свяжут непрерывной велопешеходной дорожкой, что объединит точки притяжения районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский Парк в масштабный кластер.

Мосты между собой свяжут непрерывной велопешеходной дорожкой, что объединит точки притяжения районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский Парк в масштабный кластер.Власти Москвы сегодня активно застраивают Мневниковскую пойму. Вскоре там развернется огромное общественное пространство, а местные жители перестанут чувствовать себя отделенными от города. Импульс к комплексному развитию данной территории дали проекты по строительству двух станций Большой кольцевой линии метро: "Терехово" и "Мневники". Однако на северо-западе столицы появится и другие важные объекты инфраструктуры.Проект планировки двух велопешеходных мостов и набережной Москвы-реки уже утвержден. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Меж тем, в пойме появятся и социальные объекты: музыкальная академия и спортивно-образовательное учреждение.Кроме того, на данной территории построят полноценный жилой комплекс с подземной парковкой и распределительную станцию. Для местных жителей оборудуют детские и спортивные площадки. Отдыхать москвичи смогут на набережной со проложенными к воде спусками."Строительство двух станций метро Большой кольцевой линии "Терехово" и "Мневники", а также реализация модели комплексной застройки дали мощный импульс развитию Мневниковской поймы, которая преображается на глазах. Обеспечение связанности территорий трех районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города", – отметила Юлиана Княжевская.В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов подчеркнул, что реализация проекта позволит сохранить природное своеобразие и культурную идентичность этих мест, а также организовать новые пешеходные маршруты, которые свяжут Мневниковскую пойму с парком "Фили", Гребным каналом и другими общественными пространствами.Мосты между собой свяжут непрерывной велопешеходной дорожкой, что объединит точки притяжения районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский Парк в масштабный кластер.Ранее стало известно, что в районе Мневниковской поймы построят мост через Москву-реку. По словам заместителя главы столичного региона Андрея Бочкарева, он будет примыкать к Московскому скоростному диаметру. Об этом сообщили "".