Новый сезон проекта Ледниковый период заставил Лизу Арзамасову выйти на следующий этап отношений.
Новый сезон проекта "Ледниковый период" заставил Лизу Арзамасову выйти на следующий этап отношений.
Несколько недель
назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковый
период". С одной стороны, внимание зрителей приковано к красивым
постановкам, декорациям и технической сложности катания. С другой, многие
следят за развитием личной жизни участником проекта. Так, под прицел регулярно
попадают хореограф-постановщик Илья Авербух и его молодая жена актриса Лиза
Арзамасова.
На время проекта
паре пришлось расстаться — тренеру нужно уделить внимание всем подопечным, а
актрисе отрабатывать свои номера. Так пара вышла на новый уровень отношений, где необходимо полное доверие.
Бросившая Авербуха другим участникам Лиза
Арзамасова нашла счастье с молодым партнером по проекту — Никитой Кацалаповым. Об
этом зрителям говорит новая фотография в микроблоге Арзамасовой: молодые люди
сидят на трибуне, улыбаются и ждут своей очереди для выхода на лед.
"Мы
продолжаем тренироваться и ставить номера. Встречаемся в 18:20 по субботам!"—
написала Лиза.
Поклонники с
нетерпением ждут новых выпусков с участием Лизы Арзамасовой. В комментариях ей
желают удачи и терпения. Кроме этого, преданные фанаты актрисы надеются, что
высокая занятость на шоу "Ледниковый период" не мешает молодой маме
проводить время с сыном.