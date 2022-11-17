Новый сезон проекта Ледниковый период заставил Лизу Арзамасову выйти на следующий этап отношений.

Новый сезон проекта "Ледниковый период" заставил Лизу Арзамасову выйти на следующий этап отношений.Несколько недельназад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковыйпериод". С одной стороны, внимание зрителей приковано к красивымпостановкам, декорациям и технической сложности катания. С другой, многиеследят за развитием личной жизни участником проекта. Так, под прицел регулярнопопадают хореограф-постановщик Илья Авербух и его молодая жена актриса ЛизаАрзамасова.На время проектапаре пришлось расстаться — тренеру нужно уделить внимание всем подопечным, аактрисе отрабатывать свои номера. Так пара вышла на новый уровень отношений, где необходимо полное доверие.Бросившая Авербуха другим участникам ЛизаАрзамасова нашла счастье с молодым партнером по проекту — Никитой Кацалаповым. Обэтом зрителям говорит новая фотография в микроблоге Арзамасовой: молодые людисидят на трибуне, улыбаются и ждут своей очереди для выхода на лед."Мыпродолжаем тренироваться и ставить номера. Встречаемся в 18:20 по субботам!"—написала Лиза.Поклонники снетерпением ждут новых выпусков с участием Лизы Арзамасовой. В комментариях ейжелают удачи и терпения. Кроме этого, преданные фанаты актрисы надеются, чтовысокая занятость на шоу "Ледниковый период" не мешает молодой мамепроводить время с сыном.