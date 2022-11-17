Дерево, у которого летом оторвало верхушку, оказалось гнилым.

Во Владимире на Театральной площади спилили голубую ель. Дерево, у которого летом , оказалось гнилым.Летом жители обратили внимание, что одна из хвойных красавиц осталась без макушки. Владимирцы предположили, что её обрезали энергетики, чтобы проложить сети. Однако в мэрии сообщили, что часть ствола оторвало сильным ветром.Спустя полгода ель пришлось убрать. После обследования, специалисты горадминистрации установили, что дерево сгнило. МКУ «Благоустройство Ленинского района» спилило его.