По сообщению от охранной организации о проникновении в одну из частных стоматологических клиник...

По сообщению от охранной организации о проникновении в одну из частных стоматологических клиник Гусь-Хрустального полицейские по горячим следам задержали мужчину.По видеозаписи, установлено, что он пытался пролезть в клинику через дверную решетку двери. Но в результате смог проникнуть внутрь через оконный проем. Несмотря на сработавшую сигнализацию, он безрезультатно пытался вскрыть кассу. Затем, украсть хотя бы ноутбук и стоматологические материалы. Заметив автомобиль охраны, ноутбук злоумышленник бросил, а упаковки с порошком для пломбирования распихал по карманам.Стоимость похищенного превысила 45 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.Фото и видео пресс-служба УМВД по Владимирской области.