Согласно народному календарю, 18 ноября отмечается День Ионы.
Православная церковь чтит память...
Согласно народному календарю, 18 ноября отмечается День Ионы.
Православная церковь чтит память архиепископа Новгородского святителя Ионы. В народном календаре в этот день соблюдались особые предписания, проводились традиционные обычаи и обряды.
На Руси в этот день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей.
Еще к этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе.
Что нельзя делать в День Ионы?
Нельзя в этот день принимать важные решения, заключать сделки, решать серьезные дела – ничего не выйдет.
18 ноября нигде нельзя ставить свою подпись.
В этот день не стоит покупать что-то крупное – оно долго не прослужит.
Если начать уборку в доме с утра – она пройдет очень быстро.
Если 18 ноября пойти в баню и как следует искупаться там – до конца зимы будете здоровыми.
Народные приметы на 18 ноября 2022 года:
С самого утра идет снег – зима будет морозной;
На улице светит солнце, но дует северный ветер – совсем скоро наступят морозы;
Иней покрыл деревья – зима будет долгой;
На пороге лежит чужой веник – недруги пытаются сглазить;
Крупная покупка может привести к большим финансовым проблемам;
Люди, рожденные 18 ноября, очень бодры, энергичны и любят свою жизнь.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos