Согласно народному календарю, 18 ноября отмечается День Ионы. Православная церковь чтит память...

Согласно народному календарю, 18 ноября отмечается День Ионы.Православная церковь чтит память архиепископа Новгородского святителя Ионы. В народном календаре в этот день соблюдались особые предписания, проводились традиционные обычаи и обряды.На Руси в этот день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей.Еще к этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе.Что нельзя делать в День Ионы?Нельзя в этот день принимать важные решения, заключать сделки, решать серьезные дела – ничего не выйдет.18 ноября нигде нельзя ставить свою подпись.В этот день не стоит покупать что-то крупное – оно долго не прослужит.Если начать уборку в доме с утра – она пройдет очень быстро.Если 18 ноября пойти в баню и как следует искупаться там – до конца зимы будете здоровыми.Народные приметы на 18 ноября 2022 года:С самого утра идет снег – зима будет морозной;На улице светит солнце, но дует северный ветер – совсем скоро наступят морозы;Иней покрыл деревья – зима будет долгой;На пороге лежит чужой веник – недруги пытаются сглазить;Крупная покупка может привести к большим финансовым проблемам;Люди, рожденные 18 ноября, очень бодры, энергичны и любят свою жизнь.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos