На расстоянии до 20 км от МКАД.

На расстоянии до 20 км от МКАД.Новостройки ближнего Подмосковья, удаленные не более чем на 20 км от МКАД, могут стать альтернативой столичным жилым комплексам. Увеличение времени в пути до столицы компенсируется доступными ценами и возможностью приобрести квартиру значительно большей площади.В ноябре квартиры в подмосковных жилых комплексах в среднем предлагались за 8,4 млн рублей, стоимость "квадрата" составила 181,3 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве квартира сейчас в среднем стоит 18 млн рублей, "квадрат" – 318,2 тыс. рублей.Самые низкие цены действуют в Лыткарино, где квартиру в новостройке можно приобрести в среднем за 5,6 млн рублей.В районе Солнечногорский квартира обойдется в среднем в 6,6 млн рублей, в Балашихе – в 6,9 млн рублей.С бюджетом до 9 млн рублей можно рассчитывать на жилье в новостройках в Котельниках, в районах Люберецкий и Ленинский, а также в Красногорском районе.Самые высокие средние цены – 9,8 млн рублей – зафиксированы в проектах Одинцовского района.Всего в новостройках Подмосковья на удалении до 20 км от МКАД в продаже находится 20,4 тыс. лотов общей площадью 944 тыс. кв. м. За месяц предложение выросло на 2%.