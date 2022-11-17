В жизни Тимура Батрутдинова, как оказалось, есть проблемы.

В жизни Тимура Батрутдинова, как оказалось, есть проблемы.Несмотря на свой успех в карьере, хорошие заработки и шикарную внешность, комик почему-то до сих пор не женился. Более того, в отличии от многих холостяков российского шоу-бизнеса он мечтает о семье. В одном из последних интервью Тимур Батрутдинов, к примеру, заявил о рождении детей."Еще родятся две пары двойняшек", – с оптимизмом рассказал о своем будущем юморист. Но для этого необходимо обзавестись женой. Только после его рассуждений о детях психолог Елена Масолова решила разобраться в причинах одиночества завидного холостяка.По ее мнению, Тимур Батрутдинов морально и эмоционально не готов к серьезным отношениям, а в этом виновата, скорее всего, его мать, которая не смогла сформировать с ним эмоциональную привязанность и стать надежным партнером. А это в свою очередь отразилось на его общении с противоположным полом в будущем: комик не способен установить связь с девушками, а потому серьезные отношения ему не нужны – он их боится.Собственно, на этой почве, говорит психолог в разговоре с , артист и сбегает с манатками от очередной невесты. Причем его не останавливает даже тот факт, что женщина может ему очень нравиться. Понимая, что отношения переходят на новый уровень, он пугается и уходит, а потом сразу же заводит новый роман. А возможен, к слову, и другой расклад."Либо такой человек может иметь параллельно несколько партнеров, что уменьшает его тревогу и позволяет оставаться в отношениях", — сказала Елена Масолова о Тимуре Батрутдинове.