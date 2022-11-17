Новоиспеченная жена Павла Прилучного Зепюр Брутян обратилась к поклонникам.

Новоиспеченная жена Павла Прилучного Зепюр Брутян обратилась к поклонникам.После развода с актрисой Агатой Муцениеце Павел Прилучный не сидел долго в одиночестве. Сначала он переключился на звезду сериала "Папины дочки" Мирославу Карпович, а потом сошелся с еще одной коллегой по цеху, 26-летней Зепюр Брутян. На ней то он и остановился.Сначала фанаты не верили, что Прилучный с такой скоростью меняет женщин всерьез, они думали, что Зепюр Брутян всего лишь очередная коллега по съемке сериала. Пара поженилась этой весной, а в конце лета отпраздновала свадьбу. Теперь ходят слухи, что жена Прилучного беременна. Из-за этого к ее персоне приковано еще больше внимания, чем раньше, ведь не прошло и года.На днях Зепюр Брутян напугала фанатов тревожным сообщением. Она рассказала, что угодила в безысходное положение, застряв на автомобиле в московском тоннеле. Жена Прилучного проторчала в пробке в замкнутом пространстве несколько часов. Как выяснилось, причиной затора стал пожар. Спасатели тушили пеной загоревшийся автомобиль."Держимся, не паникуем!" – написала жена Прилучного в своем аккаунте.Инцидент случился в Северо-Западном тоннеле в Москве. Движение машин остановилось из-за пожара, сообщает . После тушения пламени пеной был залит весь тоннель.