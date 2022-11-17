Требуются сотрудники самых разных профессий.
Требуются сотрудники самых разных профессий. Познакомиться с предложениями можно 22 ноября на областной ярмарке вакансий в центрах занятости населения:
в Александрове (ул. 3-я Стрелецкая, 25)
во Владимире (ул. Белоконской, 6а)
в Вязниках (ул. Новая, 10)
в Гороховце (ул. Ленина, 85А)
в Гусь-Хрустальном (ул. Маяковского, 15)
в Камешково (ул. Свердлова, 5А)
в Киржаче (ул. Морозовская, 56)
в Коврове (пр-т Ленина, 42а)
в Кольчугино (ул. Володарского, 40А)
в Меленках (ул. 1 Мая, 15)
в Муроме (ул. Куйбышева, 2/1).
в Петушках (ул. Новая, 8)
в п. Красная Горбатка (ул. Красноармейская, 8А)
в Собинке (пл. Карла Маркса, 2)
в Судогде (ул. Химиков, д. 1 )
в Суздале (Торговая площадь, 4)
в Юрьев-Польском ( ул. 1 Мая, 74Б)