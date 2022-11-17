Требуются сотрудники самых разных профессий.

Требуются сотрудники самых разных профессий. Познакомиться с предложениями можно 22 ноября на областной ярмарке вакансий в центрах занятости населения:в Александрове (ул. 3-я Стрелецкая, 25)во Владимире (ул. Белоконской, 6а)в Вязниках (ул. Новая, 10)в Гороховце (ул. Ленина, 85А)в Гусь-Хрустальном (ул. Маяковского, 15)в Камешково (ул. Свердлова, 5А)в Киржаче (ул. Морозовская, 56)в Коврове (пр-т Ленина, 42а)в Кольчугино (ул. Володарского, 40А)в Меленках (ул. 1 Мая, 15)в Муроме (ул. Куйбышева, 2/1).в Петушках (ул. Новая, 8)в п. Красная Горбатка (ул. Красноармейская, 8А)в Собинке (пл. Карла Маркса, 2)в Судогде (ул. Химиков, д. 1 )в Суздале (Торговая площадь, 4)в Юрьев-Польском ( ул. 1 Мая, 74Б)