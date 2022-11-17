Перевод граждан России на мобильную экосистему на операционной системе "Аврора" обойдется государству в 480 миллиардов рублей. Планируется, что проект, принадлежащий "Ростелекому", будет реализован до 2030 года.

Всего стране будет выпушено порядка 70 миллионов смартфонов и планшетов на этой ОС. Такое решение было принято с целью предотвращения угрозы отключения России от сервисов Google и Apple, уверены в "Ростелекоме". При этом здесь речь может идти о контрактном производстве смартфонов в Китае.Из документа следует, что выпустить широкую линейку устройств отечественный провайдер планирует совместно с местными производителями электроники - GS Group, НИИ "Масштаб", F+ и другими. Уточняется, что средства будут выделены из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика" и федерального проекта "Цифровое государственное управление". Финансирование направят на создание и увеличение инфраструктуры, закупку устройств, установку ОС и ПО, техподдержку экосистемы, зарплату сотрудникам и т.д. Вместе с этим ожидается, что выручка от продаж в первый год составит 28 миллиардов рублей.Также в документе говорится, что его одобрило правительство РФ. Источник издания подчеркнул, что это только промежуточное решение."Паспорт поступает в Минцифры, которое направляет документ в экспертную рабочую группу, она выносит заключения и рекомендации. Затем проект выносят на рассмотрение грантового комитета, роль которого выполняет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Его решение направляется в правкомиссию по цифровому развитию", - пояснил он.По словам главы ЦКР по "Операционным системам" Алексея Смирнова, рабочая группа уже одобрила проект. Однако другой источник "Коммерсанта" сказал, что получение этого статуса еще не означает гарантированного получения финансирования.