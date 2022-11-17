Перевод граждан России на мобильную экосистему на операционной системе "Аврора" обойдется государству в 480 миллиардов рублей. Планируется, что проект, принадлежащий "Ростелекому", будет реализован до 2030 года.
Всего стране будет выпушено порядка 70 миллионов смартфонов и планшетов на этой ОС. Такое решение было принято с целью предотвращения угрозы отключения России от сервисов Google и Apple, уверены в "Ростелекоме". При этом здесь речь может идти о контрактном производстве смартфонов в Китае.
Из документа следует, что выпустить широкую линейку устройств отечественный провайдер планирует совместно с местными производителями электроники - GS Group, НИИ "Масштаб", F+ и другими. Уточняется, что средства будут выделены из бюджета нацпрограммы "Цифровая экономика" и федерального проекта "Цифровое государственное управление". Финансирование направят на создание и увеличение инфраструктуры, закупку устройств, установку ОС и ПО, техподдержку экосистемы, зарплату сотрудникам и т.д. Вместе с этим ожидается, что выручка от продаж в первый год составит 28 миллиардов рублей.
Также в документе говорится, что его одобрило правительство РФ. Источник издания подчеркнул, что это только промежуточное решение.
"Паспорт поступает в Минцифры, которое направляет документ в экспертную рабочую группу, она выносит заключения и рекомендации. Затем проект выносят на рассмотрение грантового комитета, роль которого выполняет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Его решение направляется в правкомиссию по цифровому развитию", - пояснил он.
По словам главы ЦКР по "Операционным системам" Алексея Смирнова, рабочая группа уже одобрила проект. Однако другой источник "Коммерсанта" сказал, что получение этого статуса еще не означает гарантированного получения финансирования.