Светлана Ходченкова давно не выходила на связь, но вдруг...

Светлана Ходченкова давно не выходила на связь, но вдруг...39-летняя актрисаСветлана Ходченкова известна зрителям по картинам "На острие", "Домашнийарест" и "Чемпионы". У актрисы плотный график и большая занятость,поэтому фильмы с ее участием выходят регулярно. Поклонники любят Светлану затакую продуктивность.В своем микроблогеХодченкова показывает иную сторону своей жизни. Она делится фотографиями стренировок на пилоне, путешествиями на море и кадрами с близкими людьми. А наднях она и вовсе удивила своим контентом.В социальныхсетях Светлана Ходченкова молча ушла в ностальгию по предновогоднему периоду. Вфотопленке появились фотографии со съемок новогодних фильмов: заснеженные деревья,Светлана в теплой куртке и петля-елочная игрушка. Вместе с обработкойполучились действительно приятные и "теплые" кадры.Возможно, такоенастроение появилось у Светланы вместе с первым снегом — в Москве зима уже практическизаняла законное место. Поклонники поймали новогоднее настроение актрисы инаписали в комментариях, что с нетерпением ждут Нового года. Не забыли они ипро символ 2023 года — пушистого зайца. Комментарии Светланы Ходченковой пестрятмилыми смайликами с животным.