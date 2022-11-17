В прокуратуру Гусь-Хрустального с жалобой на жилищные условия обратились пятеро местных жителей,...

В прокуратуру Гусь-Хрустального с жалобой на жилищные условия обратились пятеро местных жителей, котрые лишились родителей в несовершеннолетним возрасте.Прокуратурой была проведена проверка, которая установила, что они не были обеспечены жильем по достижению 18 лет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на администрацию Гусь-Хрустального обязанности предоставить жилые помещения по договорам социального найма.Требования прокурора судом удволетворены. Пятеро сирот получили однокомнатные квартиры.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos