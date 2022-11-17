Стоимость объекта превысила 160 млн рублей.

В Судогде на подрядчика завели уголовное дело о мошенничестве при строительстве очистных сооружений в деревне Вяткино. Прокуратура Владимирской области.Между департаментом ЖКХ и администрацией Судогодского района заключено соглашение о выделении субсидии на возведение объекта стоимостью более 160 млн рублей. Местное МКУ «Управление архитектуры и строительства» подписало с компанией «ТДМ» контракт на выполнение работ.«Впоследствии в акты о приёмке подрядчиком внесены сведения о работах, которые фактически выполнены не были. Причинённый ущерб превысил 390 тысяч рублей», - установили в прокуратуре Владимирской области.По материалам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.