Мария Погребняк – один из самых высокооплачиваемых блогеров страны. У нее более двух половиной миллионов подписчиков в социальных сетях, и их любовь она успешно монетизирует.

Мария Погребняк – один из самых высокооплачиваемых блогеров страны. У нее более двух половиной миллионов подписчиков в социальных сетях, и их любовь она успешно монетизирует.Основной доход оборотистой жене знаменитого футболиста приносит руководство тикток-хаусом PopStar. "Я могу прожить даже на миллион в месяц, – признается скромница Маша. – Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7".Текущая нестабильная экономическая ситуация на Погребняк особенно не сказалась. "Я хотя и потеряла 40 процентов доходов, но тратить меньше не стала, – призналась она "Дни.ру". – У меня всегда была заначка. И сейчас планирую, что на новогодний отдых потрачу из нее полтора-два миллиона рублей".У Марии Погребняк трое сыновей. Их обучение обходится около трех миллионов в год. "Переводить их в более дешевую школу не планирую – старший сын в будущем году школу оканчивает, так что нет смысла. А остальных детей потянем! Они получают два образования – по российской и по британской программе. Будут умные, как я (улыбается)!" – заявила Мария жена Павла Погребняка.