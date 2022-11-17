Начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владимирской области Сергей Наумов и заместитель директора департамента социальной защиты населения Валентина Хицкова

Начальник управления по работе с обращениями граждан администрации Владимирской области Сергей Наумов и заместитель директора департамента социальной защиты населения Валентина Хицкова обсудили проблемные вопросы с семьями мобилизованных лично. Встреча длилась порядка двух часов. Женщины узнали, как устроен быт их сыновей и мужей, сколько раз и чем их кормят, как проходит обучение воинским специальностям, хватает ли