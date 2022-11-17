Как налажен армейский быт наших земляков? Как доставляют посылки и дополнительную помощь в зону...

Как налажен армейский быт наших земляков? Как доставляют посылки и дополнительную помощь в зону специальной военной операции? Ответы на эти и другие вопросы могли получить родственники мобилизованных на встрече, организованной для семей бойцов по поручению губернатора Александра Авдеева.С женами и матерями владимирских защитников встретились специальный представитель губернатора в отмобилизованных формированиях, начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов и заместитель директора департамента соцзащиты населения Валентина Хицкова. Общение длилось больше двух часов. Как проходит обучение, что с питанием и лекарствами? Родные бойцов смогли получить детальные ответы. И даже посмотреть фото, сделанные в расположении полков. В первые же дни отправки бойцов в зону СВО губернатор Александр Авдеев распорядился организовать склады на приграничной территории. Все грузы оттуда бойцам доставляют военные.- Ещё раз хочу сказать вам, Авдеев в курсе каждой позиции. Он может и в 10, и в 12 ночи позвонить и сказать, или я в те редкие минуты выхожу, если можно выходить, и говорю: "Александр Александрович, вот эта и эта позиция". Он говорит: "Я знаю". У него такой же список перед глазами. Он в живом режиме всё это ведёт.Что нам понадобится всегда: тёплое бельё, радиостанции, печи. Нам понадобятся спальные мешки. Это тоже, как ни странно, расходный материал.От лица тех, кто не смог попасть на встречу, женщины подготовили список вопросов, которые передали спецпредставителю. Также родственники бойцов попросили организовать центры психологической помощи семьям мобилизованных и самим бойцам. Ещё одно пожелание - проводить подобные встречи на регулярной основе и приглашать на них представителей военного ведомства.