Прохор Шаляпин рассказал, как сложилась судьба внучки Людмилы Гурченко.

Прохор Шаляпин рассказал, как сложилась судьба внучки Людмилы Гурченко.Легенда отечественной сцены Людмила Гурченко ушла из жизни десять дет назад, оставив после себя богатейшее духовное и материальное наследство. И если первое принадлежит всему народу, то за второе долгие годы боролись ее родственники.По итогу подмосковная дача народной артистки СССР досталась ее дочери Марии Королевой, а после нее – внучке Елене Королевой. Наследница выдающейся актрисы тетра и кино тоже связала свою жизнь с шоу-бизнесом, однако осталась без работы, когда на телевидении сократили количество развлекательных программ.Судьба внучки Елены Гурченко выдалась довольно сложной. Об этом в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал певец Прохор Шаляпин. Он подчеркнул, что 39-летняя наследница звезды советских экранов пережила много горя: развелась, потеряла ребенка, осталась без заработка, ее беременную бросил любовник, который оказался женатым человеком.Выпускник "Фабрики звезд" уже несколько лет дружит с Еленой Королевой. Прохор Шаляпин даже приезжал в гости на дачу, оставшуюся в внучке в наследство от Людмилы Гурченко.Однако сейчас женщина вынуждена избавиться от недвижимости. Впрочем, риелтор Андрей Ковалев уверен, что много выручить за жилье не получится. Эксперт оценил дачу максимум в восемь миллионов рублей. Он считает, что наследники сегодня "продают память" о Людмиле Гурченко. Меж тем, по его словам, в нашей стране не сложилось культуры, когда покупатели переплачивают, потому что раньше в доме жила знаменитость.