В минувший вторник на улице Свердлова асфальтовым катком был смертельно травмирован 44-летний...

В минувший вторник на улице Свердлова асфальтовым катком был смертельно травмирован 44-летний рабочий. В Коврове возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при строительстве дорогиСвидетели трагедии рассказали, что 15 ноября водитель катка на улице Свердлова города Коврова стал сдавать задом. А пострадавший как раз находился прямо за асфальтоукладчиком. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.Пресс-служба следкома по Владимирской области сообщает, что водитель нарушил правила безопасности. Происшествие расследуют правоохранительные органы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.Фото: https://uprdor33.ru/