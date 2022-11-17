Анастасия Волочкова устроила горячие развлечения с Никитой Джигурдой.

Анастасия Волочкова устроила горячие развлечения с Никитой Джигурдой.Что нужно для счастья балерины всея Руси? Банька, шпагат и хорошая компания. Собственно, так Анастасия Волочкова провела съемки очередного шоу Насти Ивлеевой, где компанию ей составил дорогой друг Никита Джигурда.Впрочем, у поклонников давно закрадываются сомнения насчет отношений двух звезд – уж слишком тесно они общаются! Музыкант посещает все важные праздники скандально известной блондинки, а она, к примеру, с поддержкой приходит на его бои. И самое главное – дружеская парочка без стеснения может поцеловаться при всем честном народе!В новом выпуске шоу Насти Ивлеевой Анастасия Волочкова и Никита Джигурда после баньки по традиции должны были повторить танцевальный челлендж. Правда, все опять пошло не по плану! Вместо того, чтобы точь в точь исполнить показанные на экране движения, они придумали свой танец, причем очень горячий.Во-первых, певец был голым и прикрытым лишь простынкой – а как иначе после баньки?Сначала балерина грациозно двигала попой, а музыкант изображал входящего в комнату мужчину."Ты вошел? Давай. Давай ты как будто поближе", – обратилась к другу артистка.Он выполнил ее просьбу и обратился со своей – исполнить фирменный шпагат. В итоге она задрала ногу, растянула донельзя промежность и, так сказать, оседлала Никиту Джигурду, пристроившись попой к его телу ниже пояса. В такой позе парочка начала скакать, кружась, а Анастасия Волочкова в этот момент издавала стоны.